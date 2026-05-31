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Immigrazione, denuncia di Sara Kelany: "Toghe e medici, un sistema contro il governo"

domenica 31 maggio 2026
Immigrazione, denuncia di Sara Kelany: "Toghe e medici, un sistema contro il governo"

1' di lettura

"Alcuni medici attraverso falsi certificati medici evitavano ai clandestini il trattenimento nei Cpr e il successivo rimpatrio. Una vicenda gravissima. Ma quello che sconvolge, come racconta Il Tempo, è che tutto ciò non è limitato soltanto a Ravenna ma sarebbe esteso ad altre città d’Italia". A dirlo è Sara Kelany. Il deputato di Fratelli d’Italia, nonché responsabile del Dipartimento immigrazione, commenta quanto emerso nei giorni scorsi, ossia il fatto che "esiste una associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che è un consesso all’interno del quale tutta una serie di magistrati, avvocati, giuristi si riuniscono ed elaborano iniziative e documenti con l’obiettivo di resistere e di contrastare le politiche migratorie del governo: lo troviamo un sistema inaccettabile".

Si tratta, conferma in un'intervista al quotidiano romano, di "un sistema che opera su più fronti: c’è una parte della magistratura orientata in tal senso, come risulta evidente da una serie di ordinanze che hanno rimesso in libertà soggetti con ‘curricula’ criminali di tutto rispetto. Ne abbiamo avuto evidenza anche in un ultimo episodio, avvenuto in Albania, dove pare che alcuni deputati del Partito democratico abbiano consigliato a determinati avvocati iscritti agli elenchi del gratuito patrocinio di porre in essere attività ricorsiva contro provvedimenti di trattenimento".

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E, poi, - prosegue - "abbiamo visto questo sistema a Ravenna con una serie di medici attualmente indagati, alcuni sospesi anche dall’esercizio della professione, che si sono messi al servizio di un armamentario ideologico immigrazionista. E non esistono solo queste situazioni".

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