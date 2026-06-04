Trump, la Camera Usa vota il ritiro delle truppe dall'Iran. Cosa può succedere ora

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con quattro membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai Democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.

La risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran ha dunque un carattere prevalentemente simbolico. "Questo è un messaggio forte e inequivocabile a Trump, a nome del popolo americano: è giunto il momento di porre fine alla sua guerra di scelta in Iran, profondamente impopolare e illegale", hanno scritto su X i membri democratici della commissione esteri della Camera. Una risoluzione analoga aveva superato una fase procedurale cruciale al Senato alla fine di maggio.

Secondo il Wall Street Journal, lo stesso Trump avrebbe confidato privatamente ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran e attaccare solo se Teheran uccidesse soldati americani. La riluttanza del presidente a riaccendere la guerra suggerisce che potrebbe essere disposto a tollerare piccole recrudescenze per settimane, o addirittura mesi, pur di evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente.

In questo quadro, potrebbe essere fondamentale l'accordo raggiunto tra Israele e Libano per "attuare un cessate il fuoco" e la creazione di "zone pilota" sotto il controllo dell'esercito libanese dove sarebbe vietato l'accesso ai militanti di Hezbollah, secondo un comunicato congiunto diramato dopo due giorni di colloqui a Washington. "A seguito di negoziati condotti sotto l'egida degli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato di attuare un cessate il fuoco", che sarà subordinato alla "cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale", si legge nel comunicato firmato dalle tre parti coinvolte nei negoziati.

Le modalità per l'istituzione delle zone di sicurezza non sono state ancora specificate, ma l'accordo prevede che l'esercito libanese assuma il pieno controllo di tali zone. "Entrambe le parti hanno concordato di accelerare l'istituzione di zone pilota in cui le Forze armate libanesi eserciteranno il controllo esclusivo del territorio, escludendo qualsiasi attore non statale", secondo la stessa fonte. Queste misure mirano a "progredire verso un accordo globale di pace e sicurezza". "Tutti i Paesi hanno ribadito che il futuro delle relazioni tra Israele e Libano deve essere deciso dai due governi sovrani e respingono qualsiasi tentativo da parte di un attore statale o non statale di tenere in ostaggio il futuro del Libano", un riferimento implicito all'Iran, accusato di sostenere Hezbollah. Israele e Libano hanno inoltre concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un "accordo globale", si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata al termine dei colloqui condotti a Washington.