Taiwan, "pattuglia pronta al combattimento". E 32 jet militari cinesi sorvolano l'isola

Nel suo ultimo rapporto giornaliero, il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan (MND) ha indicato che 32 velivoli, tra cui caccia, elicotteri, droni e aerei di supporto, sono passati vicino all'isola tra le 6:00 di mercoledì e le 6:00 di giovedì. Si tratta del numero giornaliero più alto segnalato dal 18 marzo, quando il ministero della Difesa aveva segnalato la presenza di 36 aerei da guerra cinesi vicino al suo territorio.

Nelle ultime 24 ore, un totale di 32 aerei da guerra cinesi hanno sorvolato Taiwan , il numero più alto registrato negli ultimi due mesi e mezzo, in un contesto di crescenti tensioni tra Taipei e Pechino in seguito all'incontro tra i presidenti cinese e statunitense Xi Jinping e Donald Trump a maggio.

Il ministero della Difesa Nazionale aveva già segnalato mercoledì pomeriggio una "pattuglia congiunta di prontezza al combattimento" condotta dalla Cina vicino all'isola, con la partecipazione di caccia J-10 e J-16 , aerei di allerta precoce KJ-500 e vari tipi di droni, oltre a navi da guerra .

Con una frequenza sempre maggiore, il ministero ha diffuso due immagini di questi movimenti: una di un caccia F-16 taiwanese che monitora le attività di un drone cinese WZ-10 e un'altra della corvetta della Marina cinese Jingdezhen, fotografata dalla fregata taiwanese Cheng Ho.

Questa "pattuglia congiunta di prontezza al combattimento", la quarta in meno di un mese, si è svolta tre settimane dopo il vertice di Pechino tra i presidenti Xi e Trump, dove hanno discusso della situazione a Taiwan. Durante l'incontro, Xi ha avvertito la sua controparte americana che una "cattiva gestione" della questione di Taiwan potrebbe portare a uno "scontro" o addirittura a un "conflitto" tra le due potenze, e ha ribadito che l'"indipendenza" dell'isola e la pace nello Stretto di Taiwan sono "incompatibili". In seguito, Trump ha suggerito la possibilità di sospendere l'approvazione di un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari per Taipei, ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di intraprendere una guerra in difesa di Taiwan e ha insinuato che Xi potrebbe tentare di "impadronirsi" del territorio una volta lasciato la Casa Bianca.