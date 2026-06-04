L'ex principe Andrea fotografato con un enorme livido sull’occhio: scoppia lo scandalo

L’ex principe Andrea è stato paparazzato alla guida della sua auto con un vistoso livido sull’occhio destro. L’immagine ha suscitato imbarazzo e preoccupazione, con ipotesi su un possibile incidente a cavallo o un diverbio. L’ex principe, 66 anni, si è recentemente trasferito a Sandringham, in una villa più modesta rispetto al Royal Lodge di Windsor da cui è stato sfrattato dal fratello re Carlo III.Negli ultimi tempi sono circolati rumours sulla sua salute mentale, aggravata dallo scandalo Epstein che lo perseguita da anni. Una fonte vicina ad Andrea ha però smentito che ci sia qualcosa di preoccupante.Sul fronte giudiziario, Andrea resta sotto inchiesta della polizia inglese per “cattiva condotta in pubblico ufficio”.

L’accusa riguarda messaggi governativi riservati che avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein circa 15 anni fa, quando era inviato speciale per il commercio britannico.Due settimane fa un uomo con passamontagna è stato arrestato a Sandringham dopo averlo avvicinato in modo aggressivo. Inoltre, da alcuni giorni la polizia indaga su una nuova denuncia: una ex cameriera lo accusa di comportamento inappropriato durante la corsa di cavalli Royal Ascot del 2002.

Andrea ha sempre negato ogni addebito.Re Carlo III, che gli ha tolto tutti i titoli reali, ha fatto sapere che la Famiglia Reale collaborerà pienamente con le autorità. Buckingham Palace ha dichiarato: “Poiché è in corso un’indagine di polizia riguardante il signor Mountbatten-Windsor, non possiamo commentare”.