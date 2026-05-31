Principe Andrea "coperto per 6 anni": lo scoop della Bbc terremota i Windsor

Una bomba sulla famiglia reale inglese, una bomba innescata ancora una volta dal principe Andrea e dagli scandali sessuali che lo hanno coinvolto. Emerge infatti che i Windsor lo avrebbero coperto per sei anni, con tutte le conseguenze che una circostanza del genere, se confermata, potrebbe avere per i reali.

Al centro delle nuove rivelazioni ci sono circa 30mila email che Buckingham Palace avrebbe ricevuto già nel 2020 e che, secondo quanto emerso, sarebbero state tenute ben lontante dall'attenzione pubblica. I documenti sarebbero stati consegnati al Lord Ciambellano, la più alta autorità amministrativa al servizio della Corona, da un uomo d'affari legato ad Andrea. Da allora, però, il materiale non sarebbe mai stato divulgato.

La vicenda è stata riportata dalla Bbc, che parla di un possibile insabbiamento di elementi potenzialmente compromettenti per l'ex duca di York. Le comunicazioni conterrebbero dettagli sulle attività svolte da Andrea quando ricopriva il ruolo di rappresentante britannico per il commercio estero. Secondo indiscrezioni pubblicate dal Daily Telegraph, alcune email riguarderebbero la condivisione di informazioni riservate con l'imprenditore Jonathan Rowland, il cui padre David aveva acquisito una banca islandese.