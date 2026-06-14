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Iran, l'annuncio del Pakistan: "Raggiunto un accordo di pace tra Usa e Teheran"

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domenica 14 giugno 2026
Iran, l'annuncio del Pakistan: "Raggiunto un accordo di pace tra Usa e Teheran"

1' di lettura

"A seguito di intensi colloqui, siamo lieti di annunciare che è stato raggiunto l’accordo di pace tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e definitiva delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano".

È quanto annuncia in un post sul social X il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif. "Desideriamo ringraziare gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran per il loro impegno nel trovare una soluzione diplomatica al conflitto", ha aggiunto, "desideriamo inoltre esprimere il nostro sincero apprezzamento ai nostri fratelli in questo sforzo di mediazione, la grande leadership dello Stato del Qatar, per il loro sostegno nel raggiungimento di questo accordo. Vorrei inoltre ringraziare in modo particolare la leadership lungimirante del Regno dell'Arabia Saudita e della Repubblica di Turchia per i loro immensi contributi in tal senso". La cerimonia ufficiale di firma dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera.

"L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora concluso. Congratulazioni a tutti! Con la presente autorizzo pienamente la riapertura senza restrizioni dello Stretto di Ormuz e, contestualmente, autorizzo l'immediata revoca del blocco navale degli Stati Uniti. Navi di tutto il mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra!". Lo scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

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