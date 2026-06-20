Iran, Teheran: "Chiudiamo Hormuz, violata intesa". Netanyahu e Katz ordinano a Idf il cessate il fuoco

Nonostante l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, proseguono i raid israeliani sul sud del Libano. Lo stesso portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha messo in guardia che "se una parte degli impegni assunti dalla controparte non verrà rispettata, l'intero accordo sarà compromesso". Intanto indiscrezioni vedono il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance partire già oggi per la Svizzera, dove sono in fase di preparazione i colloqui con l'Iran.

Trump, non ci saranno pedaggi per transito a Hormuz

Il presidente americano, Donald Trump, torna a rivendicare che non ci saranno pedaggi per il transito nello Stretto di Hormuz, a meno che non li imponga proprio gli Stati Uniti. "Non ci saranno pedaggi nello Stretto di Hormuz per 60 giorni durante il periodo di cessate il fuoco e non ci saranno pedaggi nemmeno dopo la scadenza dei 60 giorni, a meno che non vengano imposti dagli Stati Uniti d'America e a beneficio degli Stati Uniti, qualora l'accordo non venga concluso, come compensazione per i servizi resi in qualita' di Angelo Custode dei Paesi del Medio Oriente, ai fini del rimborso dei costi passati, presenti e futuri. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione!!!", scrive il capo della Casa Bianca su Truth.

Media, Netanyahu e Katz ordinano a Idf cessate il fuoco

Secondo quanto riportato dall'emittente israeliana Channel 12 il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato all'esercito israeliano di "non aprire il fuoco" in Libano. L'ordine giunge a seguito del "coordinamento tra la classe politica e gli Stati Uniti", afferma l'emittente, aggiungendo che l'esercito non si ritirerà dal Libano meridionale.

Hezbollah, Israele mira a sabotare accordo fra Iran e Usa

Hezbollah afferma che l'intensificarsi degli attacchi israeliani contro il Libano meridionale mira a "sabotare" l'accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran. "Alla luce delle affermazioni e delle menzogne che il nemico israeliano continua a diffondere riguardo alle presunte violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah affermiamo che tali dichiarazioni sono completamente infondate", si legge in una dichiarazione diffusa dall'ufficio stampa del gruppo e riporta da Al Jazeera. "Queste azioni rientrano nel quadro dei persistenti tentativi del nemico di fuorviare l'opinione pubblica e fanno parte del suo chiaro e sfacciato sforzo di sabotare l'accordo tra la Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America", argomenta ancora Hezbollah secondo cui Israele ha commesso più di 300 "violazioni" del cessate il fuoco dall'alba di venerdì, tra cui attacchi aerei, lancio di proiettili al fosforo e utilizzo di "bombe a grappolo vietate a livello internazionale".

Vance, raggiungerò Witkoff e Kushner in Svizzera in prossimi giorni

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha affermato in un'intervista a Fox News che prevede di partire per la Svizzera, per unirsi a Steve Witkoff e Jared Kushner, nel prossimo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran. "Prevedo di partire nei prossimi due giorni. Ma, sapete, si tratta sempre di un delicato gioco di coordinamento e di protocolli diplomatici", ha affermato Vance, "devo essere onesto, non capisco bene queste cose. Non mi sono mai interessato particolarmente ai protocolli diplomatici. Il mio atteggiamento è: andiamo sul campo e risolviamo davvero questi problemi. Ma loro vogliono seguire una procedura particolare. I qatarioti e i pakistani vogliono assicurarsi che lo facciamo nel modo giusto", ha aggiunto.

Teheran chiude Hormuz, attacchi israeliani in Libano violano accordo

L'Iran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz, in risposta a quelle che ritiene "violazioni del Memorandum d'intesa da parte di Stati Uniti e Israele" per gli attacchi israeliani in Libano. Il quartier generale iraniano Khatam al-Anbiya ha reso noto che "la chiusura dello Stretto di Hormuz è un primo passo, e avvertiamo che saranno adottate ulteriori misure se l'aggressione dovesse continuare".

Teheran, beni congelati saranno sbloccati integralmente e in modo graduale

Il vice presidente esecutivo dell'Iran, Mohammad Jafar Ghaem Panah, ha affermato che circa 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati saranno sbloccati integralmente, sebbene in modo graduale, e saranno utilizzati come fonte di finanziamento per lo sviluppo delle infrastrutture. "Il viaggio di Ghalibaf in Qatar, insieme alla delegazione negoziale del nostro Paese, è stato intrapreso per definire in che modo e in quale forma sarebbero stati sbloccati i beni iraniani", ha affermato in un'intervista esclusiva con l'agenzia Irna, stimando che il valore totale di questi beni ammonti probabilmente a 25 miliardi di dollari.

Media, Witkoff verso la Svizzera per colloqui sul nucleare

L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove si prevede che si terrà il primo round di colloqui con l'Iran su un potenziale accordo sul nucleare. Lo scrive Axios, citando un funzionario statunitense.