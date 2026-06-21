Donald Trump coglione? Ecco le ragioni del nostro titolo

Negli anni passati Libero non ha lesinato critiche a Biden. Ieri è toccato anche a Trump che pure è vicino alle idee di libertà che questo giornale difende. Il titolo scanzonato che gli abbiamo dedicato per l’attacco immotivato a un Paese alleato come l’Italia (attraverso l’attacco a Giorgia Meloni che lo rappresenta), non è un insulto, ma è ciò che di solito si dice a un amico che sta facendo una sciocchezza e che fa danno anche a se stesso (oltreché a chi gli è vicino). Trump ha grandi meriti (anzitutto quello di aver mandato a casa la classe dirigente Dem e di contestare la sua perniciosa ideologia) e ha dimostrato uno straordinario coraggio personale. A volte è divertente, altre volte provocatorio, ma troppo imprevedibile, perfino surreale. Talora sembra di assistere a uno spettacolo dei Monty Python. Da lui ci si può aspettare di tutto. C’è chi, ironicamente, ha ipotizzato che prossimamente Donald possa telefonare alla “Zanzara” per dichiarare guerra a qualcuno. In fin dei conti ha terremotato, senza alcun motivo reale, gli antichi rapporti di alleanza fra Italia e Stati Uniti d’America tramite la telefonata dell’inviato del programma di David Parenzo.

"Trump coglione? Geniale, punto": la prima pagina di Libero manda in tilt Fanpage No, a Fanpage e soprattutto al suo direttore, Francesco Cancellato, Libero non è mai piaciuto (eufemismo). Moltep...

DAL NULLA

Lo ha fatto - dicevamo senza alcun motivo reale, o meglio: solo perché (così sembra) negli Stati Uniti i suoi critici hanno visto le immagini del G7, dove la Meloni parlava, con piglio deciso e col ditino alzato davanti a un Trump silente, e lo hanno deriso dicendo che si era fatto mettere in riga da quella “piccola donna” italiana. Non sia mai che un maschio alfa si faccia mettere in riga da una donna... Chi porta i pantaloni qua? Ed ecco la sua sparata da saloon. I suoi avversari sanno bene che basta pizzicarlo sull’Ego e Trump perde la trebisonda, parte in quarta e danneggia se stesso. Lo avevano già fatto altre volte, dicendo, per esempio, che era entrato in guerra con l’Iran perché trascinato da Netanyahu. Lui ha reagito trattando male il premier israeliano e ripetendo che è la Casa Bianca che dà gli ordini. Ieri la Meloni, dopo aver risposto per le rime, ha chiuso la polemica. Giustamente. Perché i conservatori devono difendere Trump anzitutto da Trump. Nell’interesse di tutto l’Occidente. Perché rappresenta gli Stati Uniti che non sono soltanto i nostri principali alleati, ma anche il pilastro del mondo libero. Oltretutto ha vinto le presidenziali con le idee che i conservatori condividono (sulla burocrazia Ue, sulle sue folli politiche industriali ed ecologiche, sull’immigrazione, sul woke, sul globalismo, sulla libertà di parola, sulle dittature).

Donald Trump è un cogl*** Spiace dirlo, ma non trovo, e forse non c’è, un altro modo di dirlo: Donald Trump è un coglione. Pun...