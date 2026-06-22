Donald Trump, "Meloni una delle peggiori, in effetti...": altro siluro senza senso

Nuovo atto nella faida scatenata da Donald Trump contro Giorgia Meloni, una querelle che sta facendo discutere da giorni da entrambi i lati dell'oceano Atlantico e scattata subito dopo il vertice del G7 di Evian.
"Dopo aver speso trilioni di dollari per la Nato, l'Italia e il suo primo ministro non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'idea di confrontarsi con la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare - scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Truth -. Da decenni li difendiamo, ma quando viene messa alla prova la loro lealtà, non sono lì a difendere noi e il resto del mondo. Non va bene!".
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Quindi, in una telefonata con Maria Luisa Rossi Hawkins, corrispondente di Mediaset dagli Stati Uniti, Trump ha ribadito a Tgcom24 di essere "deluso" non solo dalla presidente del Consiglio italiana ma da "tutti i leader" della Nato e ha evitato di rispondere alla domanda sull'intenzione di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato.
Donald Trump? Anche la stampa Usa sta con Giorgia MeloniIl giorno dopo lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, perle strade di Washington e negli ambienti della stampa in...
"Beh, come sai siamo trattati molto male, anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della Nato in generale, non solo del vostro Paese. Però - rincara la dose il capo della Casa Bianca riferendosi a Meloni - lei è stata una delle peggiori... in effetti".
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Alla domanda se "sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato?", la risposta del presidente americano è stata perentoria: "Non te lo voglio dire".