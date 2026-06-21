Donald Trump è fuori controllo: tutti gli insulti ai leader del mondo

Basti pensare che di Leone XIV, primo Pontefice americano della storia, The Donald aveva detto: «Non sono un fan di Papa Leone, è un debole». Aggiungendo poi, con la solita modestia che lo contraddistingue: «Se io non fossi alla casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano». Il rapporto con il precedente inquilino della Santa Sede non è stato certo migliore. Più volte Bergoglio aveva criticato l’azione della prima amministrazione Trump intenta a costruire il muro con il Messico. La pacata reazione del Tycoon? «Se l’Isis dovesse attaccare il Vaticano, il Papa deve sperare che io sia il Presidente».

Il trumpismo non fa prigionieri. Destra, sinistra, compagni di partito o leader di Paesi amici. Donald Trump non è mai sceso a compromessi in vita sua e non ha certo intenzione di farlo ora che siede sulla poltrona al centro dello Studio Ovale. Le frasi sulle presunte suppliche di Meloni per una foto sono solo l’ultima provocazione del presidente degli Stati Uniti. Nessuno, nemmeno il Papa, è esente dalle sparate del presidente americano.

ALLEATI, NON AMICI

Tra i bersagli preferiti di Trump c’è senza dubbio il presidente francese Emmanuel Macron. Le frizioni tra i due hanno origini antiche e risalgono alla prima amministrazione del presidente repubblicano. Era il 2018 quando tra un «Make France GraetAgain» e l’altro, l’inquilino della Casa Bianca snocciolava sui social i numeri della disastrosa presidenza francese: «Il problema è che Emmanuel soffre di un grado di approvazione molto basso in Francia, del 26% e di un tasso di disoccupazione di quasi il 10%». Dissapori che non si sono certo placati con gli anni, tanto che neppure due mesi fa Trump non ha perso occasione per commentare la sfiorata crisi matrimoniale all’Eliseo: «Macron, la cui moglie lo tratta estremamente male... Si sta ancora riprendendo dal pugno che ha preso alla mascella».

Chi ancora oggi ricorda la prima visita a casa di The Donald è di certo Volodymyr Zelensky. L’incontro del febbraio 2025 nello Studio Ovale, che avrebbe dovuto rappresentare la svolta nelle trattative di pace, si trasformò in un corpo a corpo in diretta mondiale. «Non sei riconoscente, non hai carte in mano», lo attaccò Trump, che poi insistette: «Stai giocando con la vita di milioni di persone, stai giocando d’azzardo con la Terza guerra mondiale».

Quando c’è di mezzo una guerra, il presidente non le manda a dire a nessuno. Specie agli alleati. Ne sa qualcosa il primo ministro inglese Keir Starmer. «Non vogliamo che ci si unisca alla guerra quando l’abbiamo già vinta», disse Trump dopo l’iniziale rifiuto della Gran Bretagna a fornire le sue basi militari all’alleato americano. Il tutto, unito a un sarcastico «del resto Starmer non è Winston Churchill»...