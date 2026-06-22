"Trump cog***ne": il caso del titolo di Libero arriva alla Casa Bianca

Dalle edicole italiane alle redazioni di Washington, fino ad arrivare in Australia. È il percorso compiuto in poche ore dalla prima pagina di Libero che, nata per commentare lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, è finita al centro dell’attenzione di media americani e internazionali. Nel pieno della polemica tra il presidente degli Stati Uniti e la premier italiana, Libero ha scelto una linea editoriale netta, senza particolari cautele diplomatiche. Quello che inizialmente appariva come un titolo destinato soprattutto al dibattito politico italiano si è rapidamente trasformato in una notizia internazionale.
A dare ulteriore visibilità alla vicenda è stata la Cnn. Nel ricostruire il duro scambio tra Trump e Meloni, l’emittente americana ha sottolineato come la presidente del Consiglio abbia trovato sostegno in una parte significativa della stampa italiana e ha citato proprio la prima pagina di Libero per raccontare ai lettori americani il clima politico seguito alle parole del presidente. Non si tratta di un dettaglio secondario. Quando una testata internazionale decide di richiamare una prima pagina straniera all’interno del proprio racconto, significa che la considera un elemento utile a spiegare il contesto della vicenda. Ancora più significativo è il fatto che la Cnn abbia precisato di aver contattato la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato per ottenere un commento.
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DIBATTITO
In altre parole, quel titolo non è rimasto confinato nel dibattito italiano ma è arrivato fino ai palazzi del potere americano. L’elemento che colpisce non è tanto il contenuto del titolo in sé. La stampa italiana è tradizionalmente più incline a toni accesi rispetto a quelli dei grandi quotidiani statunitensi. Ciò che rende la vicenda insolita è il percorso compiuto da quella prima pagina: dai giornali italiani ai media internazionali, fino a entrare nel racconto globale dello scontro tra Trump e Meloni. L’eco internazionale è cresciuta rapidamente. Anche Axios, uno dei siti di informazione politica più influenti di Washington, ha ripreso la vicenda, evidenziando come una parte della stampa italiana si sia schierata apertamente a sostegno della premier.
Ma il viaggio del titolo non si è fermato negli Stati Uniti. Nelle ore successive la storia è arrivata fino in Australia.
News.com.au ha dedicato spazio alla vicenda spiegando ai propri lettori non soltanto il contenuto della prima pagina, ma anche il significato linguistico e culturale dell'espressione utilizzata, soffermandosi sulle difficoltà di tradurla pienamente in inglese. È probabilmente questo l’aspetto più interessante della vicenda. Il titolo di Libero non è stato ripreso soltanto per il suo contenuto politico, ma anche perché rappresenta un esempio di linguaggio giornalistico diretto e senza mediazioni. Una scelta editoriale che si è assunta il rischio e la responsabilità di una posizione esplicita.
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REDAZIONI
A Washington, intanto, la domenica scorre in modo apparentemente tranquillo. Attorno alla Casa Bianca non si registrano commenti ufficiali mentre sul National Mall turisti e appassionati di calcio seguono gli eventi di una Coppa del Mondo senza l’Italia. Eppure, mentre la capitale americana sembra concentrata su altro, nelle redazioni e tra i corrispondenti stranieri continua a circolare la storia di una prima pagina italiana che ha attirato l'attenzione dei principali media occidentali. Perché, al di là dello scontro tra Trump e Meloni, il vero fatto giornalistico delle ultime ore è forse proprio questo: una prima pagina pubblicata in Italia è riuscita a entrare nel racconto internazionale, trasformando un titolo nazionale in una storia globale.