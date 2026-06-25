Mark Rutte? Delirio della sinistra: "Messinscena Trump-Meloni"

Ogni giorno l’olandese Mark Rutte, segretario generale della Nato, si sveglia e sa che dovrà inventarsi qualcosa per conquistare la benevolenza di Donald Trump. È lui che un anno fa, durante un vertice dell’Alleanza atlantica, chiamò pubblicamente il presidente americano «daddy», paparino. La domanda, allora, è se abbia detto all’emittente Fox News la frase che ha scandito la giornata politica di ieri («Cinquecento aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione» degli Stati Uniti contro l’Iran) allo scopo di mettere in bella luce il ruolo dei membri europei della Nato o per creare problemi a Giorgia Meloni, come ipotizzano fonti di governo. Non che cambi qualcosa. Dal ministero della Difesa esce una replica durissima: «Sorprende che il segretario della Nato, che nulla ha a che fare con l’operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace confondendo la tipologia dei voli autorizzati».

Il tono è quello che si usa per smentire i giornalisti che scrivono baggianate: «Sarebbe bastato un approfondimento alla fonte per poter avere la reale rappresentazione di ciò che è avvenuto (e avviene ogni giorno): l’Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche», ovvero le operazioni in cui si spara e si sganciano bombe. Le uniche attività autorizzate, infatti, sono state quelle «di natura tecnica e logistica» previste «dagli accordi esistenti». Nella stessa nota si fa sapere a Rutte, e con lui all’opposizione che subito ha cavalcato le sue parole, che «l’Italia, e il ministero della Difesa, hanno sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l’utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti». Le volte in cui è giunta «una richiesta che esulava da questo perimetro, come è noto, l’Italia non ha concesso l’autorizzazione». Il riferimento è proprio a Trump e alla sua accusa per cui «l’Italia si è comportata molto male». Se avesse avuto le basi a disposizione, perché mai il capo della Casa Bianca se la sarebbe presa in quel modo?