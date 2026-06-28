Grecia, Eleonora Guareschi muore davanti al compagno: cos'è successo in barca a vela

Eleonora Guareschi, 52enne italiana, è morta in vacanza in Grecia: si trovava su una barca a vela insieme al compagno. Il terribile incidente è avvenuto nelle acque antistanti Kalamos. Secondo quanto riportato dai media locali, sul posto sarebbero subito intervenuti i soccorritori e una pattuglia della Guardia Costiera. Dopo l'arrivo della barca al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale, dove ne è stato constatato il decesso.

Intanto, l'Autorità portuale di Lefkada sta conducendo un'indagine preliminare per chiarire le circostanze in cui si è verificato l'incidente mortale. La notizia è stata confermata dalla Farnesina che, tramite l'ambasciata ad Atene, sta assistendo la famiglia.

L'ambasciata italiana ad Atene, che sta seguendo il caso e sta fornendo assistenza al compagno della donna, ha fatto sapere che si è trattato di un tragico incidente. Insieme a lei e al suo compagno, sulla barca a vela c'erano anche altri due amici. Se in un primo momento si era parlato della possibilità che Eleonora fosse stata colpita da un albero dell'imbarcazione, ora l'ipotesi più accreditata è che la 52enne sia caduta con una dinamica da chiarire e sia poi morta per un trauma cranico. Dopo l'intervento della capitaneria di porto greca, l'imbarcazione è stata scortata fino al porto più vicino, quello dell'isola. Il compagno e i due amici sono stati sentiti e rilasciati. Il rimpatrio della salma avverrà a partire da domani.