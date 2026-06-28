Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Grecia, Eleonora Guareschi muore davanti al compagno: cos'è successo in barca a vela

di
Libero logo
domenica 28 giugno 2026
Grecia, Eleonora Guareschi muore davanti al compagno: cos'è successo in barca a vela

1' di lettura

Eleonora Guareschi, 52enne italiana, è morta in vacanza in Grecia: si trovava su una barca a vela insieme al compagno. Il terribile incidente è avvenuto nelle acque antistanti Kalamos. Secondo quanto riportato dai media locali, sul posto sarebbero subito intervenuti i soccorritori e una pattuglia della Guardia Costiera. Dopo l'arrivo della barca al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale, dove ne è stato constatato il decesso.

Intanto, l'Autorità portuale di Lefkada sta conducendo un'indagine preliminare per chiarire le circostanze in cui si è verificato l'incidente mortale. La notizia è stata confermata dalla Farnesina che, tramite l'ambasciata ad Atene, sta assistendo la famiglia. 

L'ambasciata italiana ad Atene, che sta seguendo il caso e sta fornendo assistenza al compagno della donna, ha fatto sapere che si è trattato di un tragico incidente. Insieme a lei e al suo compagno, sulla barca a vela c'erano anche altri due amici. Se in un primo momento si era parlato della possibilità che Eleonora fosse stata colpita da un albero dell'imbarcazione, ora l'ipotesi più accreditata è che la 52enne sia caduta con una dinamica da chiarire e sia poi morta per un trauma cranico. Dopo l'intervento della capitaneria di porto greca, l'imbarcazione è stata scortata fino al porto più vicino, quello dell'isola. Il compagno e i due amici sono stati sentiti e rilasciati. Il rimpatrio della salma avverrà a partire da domani. 

Mykonos, la morte atroce di Sara: l'addio al nubilato finisce in tragedia

È morta in un incidente stradale a Mykonos Sara Ceccantini, che si trovava sull'isola greca con le amich...
tag
grecia
lefkada

L'isola (a pochi passi dall'Italia) in vendita al prezzo di un monolocale

Guerra in corso Grecia, drone marino militare al largo della costa: pescatori lo portano a riva

Senza freni Varoufakis, come l'hanno beccato in discoteca in Russia: imbarazzo clamoroso

ti potrebbero interessare

Aereo, pilota si sente male in volo: panico a bordo

Aereo, pilota si sente male in volo: panico a bordo

Redazione
Principe Harry, "addolorato": nessuna protezione per Meghan e i figli, il viaggio a Londra salta?

Principe Harry, "addolorato": nessuna protezione per Meghan e i figli, il viaggio a Londra salta?

Redazione
Aereo civile precipita in Francia: "11 morti", chi c'era a bordo

Aereo civile precipita in Francia: "11 morti", chi c'era a bordo

Quelli che... Trump sbaglia anche se aiuta chi sta male

Quelli che... Trump sbaglia anche se aiuta chi sta male

Costanza Cavalli