Grecia, volontaria Ong ammazzata e chiusa in una valigia dall'afghano che aiutava

Svolta nelle indagini sulla morte di Elisabeth-Jane Ross, operatrice umanitaria scozzese di 38 anni. Un uomo di 26 anni, identificato dai media come cittadino afghano, è stato arrestato ad Atene. Lo ha reso noto la polizia ellenica, precisando che il sospettato avrebbe confessato le proprie azioni. L'arresto è arrivato giovedì, dopo il trasferimento dell'uomo al quartier generale della polizia. Il corpo è stato scoperto il 18 luglio in uno stabile abbandonato di via Evelpidon, nel quartiere ateniese di Kypseli.

Parigi, altro orrore islamico dopo Berlino: accoltella tre donne in strada, "Ordine di Allah" Un uomo armato di due coltelli ha aggredito tre donne, di 19, 24 e 36 anni, vicino a Porte de Clichy, nella zona no...

A lanciare per primo l'allarme un uomo senza fissa dimora, che ha notato la valigia all'interno dell'edificio. La vittima è stata identificata grazie alle impronte digitali, incrociate con la banca dati dell'Interpol: era nata in Scozia e sarebbe giunta in Grecia in aereo dall'isola di Cipro all'inizio del mese. Stando all'emittente statale Ert, il decesso risalirebbe a cinque-sette giorni prima del ritrovamento. Sharif Ahmadzai, il 26enne accusato, è un pugile professionista arrivato in Grecia da adolescente.

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