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Grecia, volontaria Ong ammazzata e chiusa in una valigia dall'afghano che aiutava

mercoledì 5 agosto 2026
Grecia, volontaria Ong ammazzata e chiusa in una valigia dall'afghano che aiutava

1' di lettura

Svolta nelle indagini sulla morte di Elisabeth-Jane Ross, operatrice umanitaria scozzese di 38 anni. Un uomo di 26 anni, identificato dai media come cittadino afghano, è stato arrestato ad Atene. Lo ha reso noto la polizia ellenica, precisando che il sospettato avrebbe confessato le proprie azioni. L'arresto è arrivato giovedì, dopo il trasferimento dell'uomo al quartier generale della polizia. Il corpo è stato scoperto il 18 luglio in uno stabile abbandonato di via Evelpidon, nel quartiere ateniese di Kypseli.

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A lanciare per primo l'allarme un uomo senza fissa dimora, che ha notato la valigia all'interno dell'edificio. La vittima è stata identificata grazie alle impronte digitali, incrociate con la banca dati dell'Interpol: era nata in Scozia e sarebbe giunta in Grecia in aereo dall'isola di Cipro all'inizio del mese. Stando all'emittente statale Ert, il decesso risalirebbe a cinque-sette giorni prima del ritrovamento. Sharif Ahmadzai, il 26enne accusato, è un pugile professionista arrivato in Grecia da adolescente. 

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La donna sarebbe stata uccisa all’interno di un appartamento al primo piano dove si riuniva un gruppo di solidarietà per rifugiati fondato da Ahmadzai e da sua moglie, un’autrice e cittadina statunitense, fervente cristiana. Elisabeth-Jane era un’amica della compagna di Ahmadzai e si era trasferita lì da pochi giorni condividendo la passione per il volontariato. A incastrare il 26enne le telecamere di videosorveglianza. Ahmadzai è stato infatti ripreso proprio mentre spostava la valigia con il corpo della vittima nella notte del 16 luglio.

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