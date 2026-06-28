Aereo, pilota si sente male in volo: panico a bordo

Panico su un volo Air Canada partito da Newark, nel New Jersey, con direzione Halifax, in Nuova Scozia. L'incidente è avvenuto mercoledì. La compagnia ha spiegato che il comandante ha accusato un malore, pare una crisi epilettica, durante il volo, costringendo il primo ufficiale a prendere immediatamente i comandi e a dirottare l'aereo verso Boston, dove è atterrato senza problemi. Il pilota è stato poi trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Erano 61 i passeggeri a bordo del velivolo. La compagnia ha fatto sapere di essersi attivata per garantire loro soluzioni di viaggio alternative. Uno di loro, che viaggiava con la moglie e i due figli, ha raccontato ad Abc che tutto è iniziato quando l'aereo ha compiuto una brusca manovra. "Nel momento in cui l'aereo ha sbandato ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché non sembrava una normale turbolenza - ha spiegato -. Ho avuto la sensazione che qualcuno avesse dato un colpo ai comandi e poi è successo di nuovo, più volte. In quei momenti ti passa di tutto per la testa. Ho iniziato a pregare e anche i miei figli hanno fatto lo stesso".