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Aereo civile precipita in Francia: "11 morti", chi c'era a bordo

domenica 28 giugno 2026
Aereo civile precipita in Francia: "11 morti", chi c'era a bordo

1' di lettura

Grave incidente aereo a Tomblaine, nei pressi di Nancy, nel dipartimento francese della Meurthe-et-Moselle. Un velivolo civile impiegato per un'attività di paracadutismo è precipitato poco dopo il decollo, causando, secondo un primo bilancio ancora provvisorio, la morte di undici persone. Tra le vittime ci sarebbero cinque istruttori, cinque allievi e il pilota esperto che era ai comandi dell'aereo.

Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, il gruppo era diretto a un lancio con il paracadute. Per alcuni degli allievi si sarebbe trattato del cosiddetto "battesimo del volo", ovvero della loro prima esperienza in vista del lancio. Tre occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dal velivolo durante l'impatto.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, mentre le autorità hanno avviato le operazioni di emergenza e messo in sicurezza l'area. Il prefetto Yves Seguy ha annunciato l'attivazione del Centro Operativo Dipartimentale, che riunisce tutti i servizi coinvolti nella gestione della crisi per coordinare gli interventi e seguire l'evolversi della situazione in tempo reale.

È stata inoltre convocata una conferenza stampa con i rappresentanti della procura, della polizia e del servizio di emergenza sanitaria, che forniranno ulteriori dettagli sull'accaduto e sulle indagini in corso per chiarire le cause dello schianto.

Nel frattempo, la polizia ha invitato i cittadini a non avvicinarsi all'area dell'incidente, nei pressi di Rue Salvador Allende, per consentire ai soccorritori e alle forze dell'ordine di operare senza ostacoli.

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