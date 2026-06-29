Madrid adesso si allea con Pechino e le spalanca le porte dell'Europa

La Spagna è con la Cina «dalla parte giusta della Storia». Lo scorso aprile il presidente cinese Xi Jinping accolse a Pechino il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, per la sua quarta visita in quattro anni. Un modo per suggellare i rapporti bilaterali tra Cina e Spagna, «al massimo livello da 53 anni», aggiunse il segretario generale del Partito comunista cinese. Per anni il principale punto di riferimento di Pechino nell’Ue è stato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Ma con la sconfitta elettorale ad aprile contro Péter Magyar, Xi ha trovato nel leader socialista spagnolo un nuovo interlocutore privilegiato in Europa. Un rapporto che conviene alla Cina, ma anche a un governo, quello di Sánchez, che ha fatto della transizione green e del flusso di investimenti industriali i pilastri della propria agenda economica.

Il più grande cantiere cinese è a Saragozza dove Catl, il principale produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, e Stellantis, stanno costruendo una gigafactory da 4,1 miliardi di euro con una capacità prevista di 50 GWh e un avvio della produzione previsto entro la fine del 2026. A Barcellona, il costruttore automobilistico cinese Chery ha scelto l’ex stabilimento Nissan della Zona Franca per il suo primo sito produttivo europeo, con l’obiettivo di sfornare 150-200mila unità l’anno entro il 2029. E ad aprile di quest’anno ha inaugurato nella stessa area un hub operativo europeo e un centro di ricerca e sviluppo, il primo fuori dalla Cina. Ma la presenza cinese in Spagna tocca anche il fronte sensibile dei porti.