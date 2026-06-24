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Pedro Sanchez scaricato dagli alleati: "Faccia come Starmer, si dimetta"

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mercoledì 24 giugno 2026
Pedro Sanchez scaricato dagli alleati: "Faccia come Starmer, si dimetta"

1' di lettura

Pedro Sanchez come Keir Starmer? "Oggi non ha la maggioranza né la legittimità per occupare il potere. Si faccia da parte e lasci che questo Parlamento metta qualcuno che abbia invece la capacità di compiere" gli accordi "con Catalogna e con i catalani". Lo ha detto la portavoce parlamentare di Junts per Catalunya, Mirian Nouguera, rivolta al premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel dibattito al Congresso sui casi giudiziari che assediano il Partito socialista e il governo. Il partito presieduto da Carles Puigdemont, i cui 7 deputati sono decisivi per la maggioranza progressista, ha rinfacciato a Sanchez di essere "politicamente toccato e affondato", chiedendogli di farsi da parte.

E ha fatto l'esempio del primo ministro britannico, Keir Starmer, che, "a differenza di lei, dispone di una ampissima maggioranza e si è dimesso", segnalando così la possibilità che Sanchez lasci il passo "a un candidato indipendente" che si sottoponga al voto del Parlamento. Uno scenario alternativo a una mozione di fiducia eventualmente presentata dal Partido Popular e da Vox all'opposizione. "Il suo ciclo politico è terminato", ha rincarato la segretaria del partito della sinistra radicale Podemos, Ione Belarra.

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