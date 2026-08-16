Caccia spagnolo abbatte un drone in Romania. La Nato: "Sembra russo", massima allerta

Un caccia F-18 dell'Aeronautica spagnola, schierato in Romania nell'ambito delle attività Nato di pattugliamento aereo, ha abbattuto nella notte un drone entrato senza autorizzazione dalla Moldova nello spazio aereo romeno. Lo ha annunciato il ministero della Difesa romeno. Secondo il dicastero, alle 4:44 (le 3:44 in Italia) i sistemi di sorveglianza hanno rilevato l'ingresso del bersaglio aereo nello spazio nazionale, a circa 24 chilometri a nord di Galati.

Un F-18 spagnolo, impegnato nel servizio di pattugliamento aereo dalla 57ma base aerea Mihail Kogalniceanu, ha individuato il velivolo senza pilota tramite radar e ha ricevuto l'autorizzazione all'ingaggio. Il drone e' stato abbattuto alle 5:01 (le 4:01 in Italia). I resti potrebbero essere precipitati tra le localita' di Baleni e Cudalbi, nel distretto di Galati, in un'area disabitata. L'allerta aerea per il distretto e' terminata alle 5:20 (le 4:21 in Italia). Il ministero della Difesa ha precisato che continua a monitorare la situazione e a informare in tempo reale le strutture alleate. Il ministro della Difesa Radu Miruta ha confermato l'episodio, sottolineando che i due F-18 spagnoli erano già decollati in via precauzionale quando il drone e' stato individuato.

"Congratulazioni ai piloti spagnoli per la riuscita della missione. La Romania difende il suo spazio aereo e i nostri alleati sono con noi. Vigilanza, reazione rapida e solidarieta' degli alleati: queste sono le garanzie concrete della nostra sicurezza", ha scritto Miruta. L'episodio segue di pochi giorni quello avvenuto nello spazio aereo della Lettonia, dove un Eurofighter italiano schierato in Lituania nell'ambito della missione Nato di difesa aerea baltica aveva abbattuto un drone straniero. In quella circostanza la portavoce dell'Alleanza atlantica Alison Hart aveva riferito che erano decollati Eurofighter italiani dalla Lituania e F-16 turchi dall'Estonia e che uno dei caccia italiani aveva distrutto il velivolo senza pilota sopra il territorio lettone. Hart aveva inoltre ribadito che la Nato e' "pronta e in grado di rispondere a qualsiasi potenziale minaccia 24 ore su 24, sette giorni su sette, per proteggere il nostro territorio e la nostra gente". Infine il portavoce del quartier generale militare della Nato riferisce sul drone abbattuto in precedenza nello spazio aereo rumeno: il drone sembra essere russo.