Spagna, "38 province su 50": Sanchez è al capolinea, il sondaggio-bomba

Se si votasse oggi in Spagna, l'attuale premier Pedro Sanchez subirebbe una sconfitta piuttosto pesante: lo dice l'ultimo sondaggio condotto da Sigma Dos per El Mundo prima ancora della crisi migratoria di Ceuta, dal 6 al 20 luglio. A pesare sui consensi per il leader socialista la profonda crisi del suo partito, segnato dagli scandali di corruzione che hanno investito la moglie e il fratello del premier, e il suo braccio destro Abalos.

A un anno dalle elezioni, previste nell'estate del 2027, la rilevazione evidenzia che se i cittadini spagnoli fossero chiamati a eleggere il nuovo Parlamento oggi, l’alleanza tra il Partito Popolare (PP) e i nazionalisti di estrema destra di Vox raggiungerebbe non solo la maggioranza assoluta, 176 seggi, ma una vera e propria super maggioranza, stimata tra i 196 e i 204 deputati. E non si esclude che con il caos di Ceuta questo trend sia destinato a crescere.