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Spagna, "38 province su 50": Sanchez è al capolinea, il sondaggio-bomba

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domenica 16 agosto 2026
Spagna, "38 province su 50": Sanchez è al capolinea, il sondaggio-bomba

2' di lettura

Se si votasse oggi in Spagna, l'attuale premier Pedro Sanchez subirebbe una sconfitta piuttosto pesante: lo dice l'ultimo sondaggio condotto da Sigma Dos per El Mundo prima ancora della crisi migratoria di Ceuta, dal 6 al 20 luglio. A pesare sui consensi per il leader socialista la profonda crisi del suo partito, segnato dagli scandali di corruzione che hanno investito la moglie e il fratello del premier, e il suo braccio destro Abalos. 

A un anno dalle elezioni, previste nell'estate del 2027, la rilevazione evidenzia che se i cittadini spagnoli fossero chiamati a eleggere il nuovo Parlamento oggi, l’alleanza tra il Partito Popolare (PP) e i nazionalisti di estrema destra di Vox raggiungerebbe non solo la maggioranza assoluta, 176 seggi, ma una vera e propria super maggioranza, stimata tra i 196 e i 204 deputati. E non si esclude che con il caos di Ceuta questo trend sia destinato a crescere.  

Scendendo nel dettaglio del territorio, la coalizione PP-Vox risulta dominante in ben 38 delle 50 province spagnole contro le 8 della sinistra. Si tratta dunque del 76% del Paese. Un incremento significativo rispetto al 56% del 2023. La coalizione che tre anni fa sostenne l’investitura di Sanchez, invece, appare sicura soltanto in Catalogna, Paesi Baschi e Navarra mentre in altre 5 province si è in bilico tra la vittoria e il pareggio. Dall'altro lato, sempre più forza starebbe acquisendo Vox, il partito guidato da Santiago Abascal, che si consolida ormai come terza forza nazionale stabile al 17,3% dei voti, con un radicamento forte a livello locale. Performance positiva anche per il Partito Popolare (PP) che, cavalcando la richiesta di sicurezza interna dopo i fatti di Ceuta, si propone ogni giorno di più come l’unico argine moderato e credibile di governo. 

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