21enne italiano in coma a Barcellona: "Colpito alla nuca", il pestaggio in vacanza

È ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico e con prognosi riservata, Nicola Maggiotto, 21 anni, originario di Asolo, nel Trevigiano, rimasto gravemente ferito durante un’aggressione a Barcellona. Il giovane si trovava in Spagna per una vacanza insieme ad altri otto coetanei.

A riferire le condizioni del ragazzo è stato il padre, Daniele Maggiotto, partito per Barcellona con la moglie per assistere il figlio. Secondo la ricostruzione fornita dagli amici, l’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo le 22, all’esterno di un locale dal quale il gruppo italiano era appena uscito.

Maggiotto e un altro ragazzo si sarebbero momentaneamente allontanati dagli amici quando sarebbero stati avvicinati da una dozzina di giovani di lingua spagnola. I due italiani sarebbero stati aggrediti e il 21enne avrebbe ricevuto un violento colpo alla nuca, perdendo i sensi.

Gli aggressori avrebbero quindi provocato una rissa dopo l’arrivo degli altri italiani, accorsi per aiutare i due amici, per poi allontanarsi prima dell’arrivo della polizia e dei soccorsi. Gli esami medici hanno evidenziato lesioni cerebrali. Un altro ragazzo del gruppo, intervenuto per difenderlo, ha riportato una ferita allo zigomo che ha richiesto alcuni punti di sutura. Secondo le prime informazioni, l'aggressione non sarebbe stata motivata da un tentativo di rapina: nessuno degli italiani avrebbe infatti subito il furto di denaro o di altri effetti personali.