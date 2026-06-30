Afd, un "golpe" per legge: così la Germania vuole fermare il partito di destra

In Germania, a settembre, in Sassonia-Anhalt e nel Mecklenburgo si andrà al voto per le elezioni regionali e l'Afd potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Si tratta di un'eventualità che preoccupa tutto il Paese, tanto da portare diverse parti politiche a voler modificare le leggi, allarmando i costituzionalisti. La prima proposta vorrebbe cambiare il sistema elettorale che, a oggi, prevede date differenti per le diverse consultazioni regionali: l'intenzione, come riporta Italia Oggi, sarebbe quella di far votare i sedici Lander tutti insieme, trasformando le elezioni regionali in un doppione del voto nazionale. Questo, secondo i fautori della proposta, porterebbe i cittadini a votare con la pressione di risolvere i problemi nazionali, dimenticando quelli locali. L'alternativa, però, ha trovato l'opposizione di tutti i governi regionali, che vorrebbero mantenere in toto la loro autonomia. Difficile dunque pensare che tale proposta possa mai diventare una legge.

Le idee di riforma, volte a limitare l'espansione dell'Afd, sono però molte. Tra le tante, una vorrebbe impedire che in futuro un ministro regionale dell'estrema destra tedesca possa influire sulla politica nazionale. Come? Semplice: ai vertice dei ministri degli interni per decidere non sarebbe più necessaria l’unanimità e quindi verrebbe abolito il diritto di veto per un singolo Land. Un'altra proposta, ancora più radicale, è di escludere dal consiglio i ministri di partiti estremisti, ma solo quelli di destra. Una richiesta evidentemente antidemocratica, ritenuta inaccettabile dai costituzionalisti, i quali, infatti, hanno finora sempre bocciato la richiesta di vietare l'Afd perché andrebbe contro i valori della democrazia. Sono più di 14 milioni i voti ottenuti alle ultime elezioni dal partito di Chrupalla e Weidel mentre, a oggi, i sondaggi lo danno al 29 per cento: pensare di escludere Afd dal quadro politico tedesco è impossibile.