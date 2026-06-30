Frying Pan Tower, ecco l'hotel più spaventoso al mondo (dai costi folli)

L'hotel più spaventoso al mondo esiste ed è costosissimo. A immortalare la Frying Pan Tower, è un video social in cui il comandante di una barca charter lascia sei turisti su una piattaforma arrugginita nel mezzo dell’Oceano Atlantico, per poi tornare verso la costa. Si tratta di una vecchia stazione luminosa della Guardia Costiera statunitense. Fin qui nulla di così eccezionale: a circa 55 chilometri dalla costa della Carolina del Nord, la torre fu costruita nel 1964 in un tratto di mare conosciuto come "Graveyard of the Atlantic" ("Cimitero dell’Atlantico") a causa dei numerosi naufragi avvenuti nel corso dei secoli.

Oggi la torre è stata trasformata in una struttura ricettiva che può ospitare fino a 12 persone distribuite in otto camere da letto. Per raggiungerla, oltre al viaggio per mare, gli ospiti vengono issati fino alla piattaforma principale con un ascensore ad alta velocità che li solleva a circa 24 metri sopra il livello del mare. Una volta arrivati, però, l’unico modo per lasciare la struttura è attendere il ritorno dell’imbarcazione oppure, in caso di necessità, l’arrivo di un elicottero.

Il soggiorno costa circa 200 dollari a persona per notte, con una permanenza minima di tre notti. Ma non è tutto, perché a rendere il tutto più pauroso è la presenza degli squali bianchi, squali toro e squali tigre sotto la piattaforma. Per di più la torre si trova in una delle aree dell’Atlantico più esposte al passaggio degli uragani. In caso di emergenza medica, i soccorsi possono arrivare soltanto via elicottero oppure con un’imbarcazione proveniente dalla costa, distante oltre 50 chilometri.