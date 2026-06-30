Trump, la Corte Suprema boccia il tentativo di abolire lo Ius Soli

L'Alta Corte ha confermato lo Ius Soli, respingendo l'ordine esecutivo di Donald Trump, ritenuto incostituzionale, che dichiarava che i bambini nati da persone che si trovano illegalmente o temporaneamente negli Stati Uniti non sono cittadini americani. I giudici si sono basati su un'interpretazione consolidata del XIV emendamento, adottato dopo la guerra civile, e sulle leggi federali più recenti per stabilire che chiunque sia nato nel Paese, con eccezioni molto limitate, è un cittadino. Le restrizioni imposte da Trump erano state bloccate da diversi tribunali di grado inferiore e non avevano avuto effetto in nessuna parte degli Stati Uniti. L'ordine esecutivo è stato bloccato con una votazione di 6 voti contro 3.

"La cittadinanza, ieri come oggi, è il diritto di avere diritti: quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del XIV Emendamento estesero tale promessa a "ogni persona nata libera in questa terra", ha scritto il Presidente della Corte Suprema John Roberts a nome della Corte, citando il dibattito parlamentare sull'emendamento. "Oggi manteniamo quella promessa". A differenza di gran parte del mondo, la cittadinanza basata sul luogo di nascita è una pratica diffusa in tutto il Nord, Centro e Sud America.