Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Marito Roccella
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio

George Soros-choc: ecco a chi ha versato più di 100 milioni di dollari

di
Libero logo
mercoledì 1 luglio 2026
George Soros-choc: ecco a chi ha versato più di 100 milioni di dollari

1' di lettura

Oltre 100 milioni di dollari quelli che George Soros avrebbe versato alla sinistra radicale americana. Il filantropo ungherese si appresta a infrangere il proprio record di donazioni in vista delle elezioni di mid-term di novembre. Alle ultime elezioni di metà mandato di quattro anni fa erano stati donati 128 milioni di dollari. Oggi siamo già a 102,8 milioni, e a novembre mancano ancora quattro mesi. Lo rivela un'inchiesta del New York Post, come si legge sul Tempo. 

Secondo la testata statunitense, in particolare, l'obiettivo del miliardario sarebbe sostenere soprattutto quei politici ed esponenti della sinistra americana con una visione politica woke. Dunque, una visione caratterizzata da frontiere aperte, green deal, riforma del sistema carcerario Usa e abolizione di alcuni corpi di polizia come l’Ice.

George Soros chi? Soldi dal magnate, la sinistra balbetta

Che poi uno si chiede se George Soros sia un filantropo o qualcuno che ha bisogno di un tappeto dove nascondere la polve...

Secondo il New York Post, solo una parte dei contributi sarebbe stata versata a nome del magnate. Quasi tutto il denaro sarebbe stato convogliato attraverso il Democracy Political Action Committee, una struttura creata ad hoc nel 2020 per finanziare, sempre in modo lecito, esponenti politici. E a questo si aggiunge il contributo di Open Society e Open Society Action Fund, a capo della quale ci sarebbe oggi il figlio di Soros, Alex. Complessivamente, i Soros avrebbero già versato nel fondo di famiglia destinato alla politica il 52% in più rispetto al 2024, quando nel loro Democracy PAC avevano versato "solo" 67 milioni di dollari. 

George Soros, l'inchiesta di FarWest: così finanzia la sinistra italiana. FdI: "Vergogna"

Finanziamenti di George Soros alla sinistra italiana? Ne ha parlato la trasmissione di Salvo Sottile su Rai 3, FarWest,&...
tag
george soros
usa
sinistra

Negli Usa Usa, la Corte Suprema boccia Trump: rimane lo ius soli

Colare a picco Donald Trump, la prima volta in 17 anni: è spacciato? Il sondaggio-choc

Medio Oriente Usa-Iran, tregua fragile dopo i raid: martedì vertice a Doha

ti potrebbero interessare

Psicodramma Germania: deboli nel calcio e in economia

Psicodramma Germania: deboli nel calcio e in economia

Daniel Mosseri
Nessy Guerra rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani

Nessy Guerra rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani

Leone e i Lefebvriani: secondo voi ci sarà davvero lo Scisma in Vaticano?

Leone e i Lefebvriani: secondo voi ci sarà davvero lo Scisma in Vaticano?

"Emmanuel Macron ha dei problemi", ma l'Eliseo non rivela quali: il mistero degli occhiali

"Emmanuel Macron ha dei problemi", ma l'Eliseo non rivela quali: il mistero degli occhiali

Mauro Zanon