Santa Susanna, 13enne occupa un lettino riservato: massacrata in piscina, video sconvolgente

Una scena surreale quella a cui hanno assistito alcuni bagnanti di una piscina. In un hotel a Santa Susanna, vicino Barcellona, è avvenuta un'enorme rissa a bordo piscina dell'albergo. Il motivo? Una ragazza di 13 anni inglese si sarebbe seduta per errore su un lettino che non era suo.
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Il tutto è accaduto il 24 giugno in un resort. In seguito alla rissa, la 13enne è stata immediatamente trasportata in ospedale. L'incidente è iniziato con una lite per dei lettini. La discussione è degenerata e l'uomo - che aveva prenotato il lettino - ha perso il controllo, aggredendo fisicamente la ragazza. Stando a quanto diffuso dai media spagnoli l'uomo le ha tirato i capelli, l'ha colpita con dei pugni e l'ha insultata, seminando il panico tra i presenti. Nonostante diversi ospiti abbiano tentato di intervenire, non ci sono riusciti e sono rimasti a loro volta feriti.
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Alcuni testimoni hanno accusato l'hotel di aver ignorato la situazione, non offrendo alcun supporto né spiegazioni alle persone coinvolte. Eppure il resort ha detto di essere intervenuto prontamente mettendo in sicurezza la zona e gli ospiti. La ragazza, a causa delle botte subito, ha riportato una frattura al naso.