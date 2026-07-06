Santa Susanna, 13enne occupa un lettino riservato: massacrata in piscina, video sconvolgente

Il tutto è accaduto il 24 giugno in un resort. In seguito alla rissa, la 13enne è stata immediatamente trasportata in ospedale. L'incidente è iniziato con una lite per dei lettini. La discussione è degenerata e l'uomo - che aveva prenotato il lettino - ha perso il controllo, aggredendo fisicamente la ragazza. Stando a quanto diffuso dai media spagnoli l'uomo le ha tirato i capelli, l'ha colpita con dei pugni e l'ha insultata, seminando il panico tra i presenti. Nonostante diversi ospiti abbiano tentato di intervenire, non ci sono riusciti e sono rimasti a loro volta feriti.