Putin, "accerchiati a Stary Oskol": lo Zar è in confusione mentale

Un momento di confusione mentale o una strategia del caos? Vladimir Putin sconcerta il mondo quando, parlando della guerra in Ucraina nel corso di una intervista con l'emittente statale russa Vesti, annuncia che 5mila soldati ucraini sarebbero stati accerchiati sul fiume Stary Oskol, nel Donetsk. "Sono bloccati contro la riva sinistra".

Peccato che il fiume Stary Oskol non esista. Esiste, piuttosto, un villaggio con quel nome nella regione di Belgorod. Oppure il fiume Oskol, che però come sottolinea il Corriere della Sera attraversa la regione di Kharkiv.

Non solo. L'Ucraina ha smentito la conquista da parte di Mosca della strategica città ucraina di Kostyantynivka, roccaforte delle forze di Kiev nella regione orientale e tra gli obiettivi primari del Cremlino. Il portavoce dell'esercito ucraino Andriy Kovalev ha dichiarato all'AFP che "la situazione rimane difficile, ma la città di Kostyantynivka è sotto il controllo delle Forze di difesa ucraine". E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Putin a un incontro proprio a Kostyantynivka: "Alla vigilia del Giorno dell'Indipendenza dell'America, Putin ha deciso di mentire al mondo e al presidente americano sulla situazione al fronte: sostiene che i russi avrebbero preso Kostyantynivka nel Donbass. Ovviamente, questo non è vero", "se Kostiantynivka ora è sotto controllo russo, allora probabilmente Putin non avrà problemi a incontrarmi lì e trovare soluzioni diplomatiche per porre fine alla guerra".

Il Cremlino ha risposto con il portavoce Dmitry Peskov: "Se il signor Zelensky esprime la sua disponibilità a venire nella Federazione Russa, lo accogliamo con favore. Ma vorremmo ricordare che il presidente Putin ha espresso la sua disponibilità a riceverlo a Mosca. Dopotutto, Mosca, e non Kostyantynivka, è la capitale della Federazione Russa", ha detto Peskov a Radio KP. Peskov ha aggiunto che Zelensky "potrebbe venire a Mosca non appena sarà pronto a prendere decisioni importanti e responsabili".