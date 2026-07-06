Le Cannet, 30enne non si ferma all'alt e investe un agente: il collega fa fuoco e la ferisce

Investe un'agente di polizia per sfuggire a un controllo. Accade a Le Cannet, nel dipartimento delle Alpi Marittime nel sud della Francia. Qui, lo scorso 27 giugno, una donna di 30 anni ha travolto un agente di polizia. La donna era già nota alle forze dell'ordine per traffico di droga.
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Nel momento in cui gli agenti le hanno intimato l'alt, ecco che si è opposta ai tre poliziotti in borghese. Da qui il tentativo di cercare di scappare facendo retromarcia con l'auto e investendo uno degli agenti. Per fermarla, un collega della vittima ha sparato due colpi d'arma da fuoco e ha ferito la conducente, che è stata poi trasportata in ospedale.
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L'agente è rimasto a terra dopo l'impatto ed è stato soccorso subito dai suoi colleghi. La 30enne, fermata la sera stessa, è ora al centro di un’indagine per presunto tentato omicidio ai danni di un agente di polizia e per reati legati agli stupefacenti. Le autorità francesi sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto.
Le samedi 27.06 vers 19H, au Cannet, la BAC de Cannes a failli perdre un frère d’arme.— Matthieu Valet (@mvalet_officiel) June 29, 2026
À la suite d’un refus d’obtempérer, une conductrice a percuté un policier à moto pour prendre la fuite, les images sont glaçantes !
Elle est connue pour des faits de trafic de stupéfiants… pic.twitter.com/al0MSTAwtj