Le Cannet, 30enne non si ferma all'alt e investe un agente: il collega fa fuoco e la ferisce

Nel momento in cui gli agenti le hanno intimato l'alt, ecco che si è opposta ai tre poliziotti in borghese. Da qui il tentativo di cercare di scappare facendo retromarcia con l'auto e investendo uno degli agenti. Per fermarla, un collega della vittima ha sparato due colpi d'arma da fuoco e ha ferito la conducente, che è stata poi trasportata in ospedale.