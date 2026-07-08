Nigel Farage si dimette e si ricandida: "Sfido i poteri forti"

«Mi dimetto da deputato e mi ricandido», è il suo annuncio. In apparenza, è un comportamento un po’ contorto. Ma Farage dice di voler così rispondere all’ «establishment che vuole battermi con mezzi scorretti e illeciti».

Deputato per quel partito Reform Uk di cui è leader nel collegio di Clacton, Nigel Farage si è dimesso. Secondo la legge, ci saranno dunque elezioni suppletive, per eleggere un nuovo deputato. A quel punto Farage vi si ripresenterà, per essere eletto di nuovo in una circoscrizione elettorale dove il 4 luglio 2024 prese 21.225 voti. Il 46,22% .

Il problema sono le accuse di presunti finanziamenti illeciti: secondo lui, un tentativo di «fermarlo con mezzi scorretti», mentre ribadisce di «non aver violato alcuna legge». Nel 2024 il Reform Uk era stato il terzo partito per voti col 14,29%, anche se con l’uninominale a un turno era stato solo il settimo per seggi. Ma nei sondaggi del 2025 era balzato in testa, con oltre il 30% delle intenzioni di voto, e staccando i laburisti al governo con un vantaggio a doppia cifra. Da quando hanno iniziato ad accusarlo di finanziamenti illeciti è sceso dal 25%, e il suo vantaggio sui laburisti è ora solo il 5%. «Saranno gli abitanti di Clacton a giudicare le mie azioni», ha spiegato, «Ci ho pensato a lungo e ho deciso oggi, oggi stesso, che mi dimetterò da membro del Parlamento per Clacton, provocando così delle elezioni suppletive che dovrebbero tenersi a breve».

Riguardo alle accuse, Farage sostiene che il codice di condotta regola solo ciò che le persone fanno nella loro vita pubblica e non riguarda la vita privata. «Non c’è niente di male nel fare soldi, guadagnare denaro non è un crimine». Il problema si chiama Christopher Charles Sherriff Harborne: un miliardario britannico-thailandese, uomo d’affari e investitore nel settore tecnologico, residente in Thailandia.