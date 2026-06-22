Pedro Sanchez, nuovo terremoto: condannato a 24 anni l'ex ministro José Luis Abalos

Altra batosta per Pedro Sanchez, dopo la moglie rinviata a giudizio, arriva la condanna al suo ex ministro. La Corte Suprema spagnola ha condannato l'ex titolare dei Trasporti ed ex numero 3 del Partito socialista, José Luis Abalos a 24 anni e 3 mesi di reclusione e il suo ex consigliere Koldo García a 19 anni, otto mesi e un giorno di reclusione per i reati di associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze, nell’ambito del cosiddetto caso delle mascherine.

Il caso riguarda tangenti e appalti truccati per la fornitura di mascherine e materiale sanitario durante la pandemia di Covid-19, quando Abalos era ministro nel secondo governo di Pedro Sanchez. L’imprenditore Víctor de Aldama, al quale si applica la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia, è stato invece condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale ha deciso di sospendere l’esecuzione della pena in considerazione del suo contributo all’accertamento dei reati e a condizione che non commetta ulteriori reati, presenti una relazione semestrale sulle sue attività e svolga lavori a beneficio della comunità per un anno. La sentenza, adottata all’unanimità, conclude che i tre imputati abbiano costituito un’organizzazione criminale con una ripartizione dei ruoli che ha commesso gravi reati di corruzione.