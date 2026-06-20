Pedro Sanchez, la moglie rinviata a giudizio: ritirato anche il passaporto

Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha disposto il rinvio a giudizio per la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, Begoña Gómez, nonché per la sua assistente alla Moncloa, Cristina Alvarez e per l'imprenditore Juan Carlos Barrabés. È quanto si legge nel provvedimento del giudice visionato da LaPresse. Gómez è accusata di quattro reati: traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Gli stessi presunti reati sono contestati ad Alvarez mentre Barrabés è accusato di due reati, ovvero traffico d'influenze e corruzione. Peinado ha disposto misure cautelari a carico della first lady: il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni. Ha adottato le stesse misure cautelari anche per Alvarez.