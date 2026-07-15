Ahmadinejad, altro che scià: ora è ostaggio del regime

Da presidente chiedeva di cancellare Israele dalla storia, lo definiva «un batterio schifoso», negava l’Olocausto. Da almeno quattro anni, però, era l’uomo di Israele a Teheran. New York Times e Haaretz hanno rivelato lunedì che Mahmoud Ahmadinejad, presidente dell’Iran dal 2005 al 2013, è stato reclutato, finanziato e preparato dal Mossad per guidare il Paese dopo il rovesciamento del regime. L’operazione, iniziata nel 2022 e accelerata all’avvicinarsi della guerra, sfruttava la sua riconversione ambientalista: conferenze sul clima all’università Ludovika di Budapest a coprire gli incontri con gli agenti israeliani, un convegno sull’ambiente in Guatemala nel 2023, spese di viaggio e alloggio pagate da Gerusalemme. L’allora capo del Mossad David Barnea volò a Budapest nel 2024 per incontrarlo. A quel punto l’agenzia informò la Cia. Il movente è il più antico nel mestiere delle spie: il rancore. Escluso tre volte dalle presidenziali, convinto di non poter tornare al potere finché il sistema fosse rimasto in piedi, l’aspirante scià si descriveva ai collaboratori come un Eltsin persiano e prometteva che, una volta insediato, la Repubblica islamica avrebbe riconosciuto Israele e aderito agli Accordi di Abramo.

Il piano si inceppa il 28 febbraio, nei primi giorni della guerra. Un raid israeliano colpisce la sua residenza, centrando guardie del corpo e auto blindata; una Peugeot nera guidata da agenti del Mossad lo preleva e lo porta in un rifugio segreto in Iran. Lì l’uomo si disillude e se ne va in circostanze mai chiarite. È riapparso una settimana fa al funerale di Khamenei: giaccone pesante con 32 gradi, mascherina al mento, accanto uomini che parevano più carcerieri che scorta. Secondo il Nyt è agli arresti domiciliari, in mano all’intelligence dei pasdaran. Ieri la replica scenografica delle tv iraniane, che lo hanno mostrato “rilassato” a una cerimonia in memoria della Guida suprema. Il regime, che ha giustiziato migliaia di persone per molto meno, preferisce esibirlo piuttosto che ammettere di aver covato in casa l’agente del nemico. Da solo, però, Ahmadinejad non sarebbe bastato per eliminare i seguaci di Khamenei. Channel 13 ha rivelato ieri il resto del piano, l’operazione “Il gatto con gli stivali”. La prima mossa erano i raid sulle postazioni dei pasdaran al confine iracheno, per aprire un varco ai combattenti curdi.