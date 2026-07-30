Luigi Di Maio torna a Montecitorio, sfregio M5s: in Aula disertano tutti

Chi si rivede a Montecitorio... Ormai lontano dalla politica italiana, ma comunque impegnato in veste di Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico, Luigi Di Maio è tornato alla Camera dei deputati. "Voi siete tutti qui per farmi domande sullo Stretto di Hormuz, vero?", ha ironizzato stando a quanto riportato dal Corriere della Sera e in chiaro riferimento andato in scena proprio quel giorno: l'ennesimo botta e risposta tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Tornando all'ex ministro Cinque Stelle, Di Maio si trovava nell'aula della III commissione Affari esteri in occasione della sua audizione. Il suo ritorno è stato un successo: "Di Maio è un vecchio amico", ha commentato Giulio Tremonti, presidente della commissione Affari esteri. In tanti infatti sono andati a salutarlo: "Lui era il mio ministro ai tempi del governo Draghi", ha ricordato l’ex sottosegretario Benedetto Della Vedova (Misto-+Europa). "Ho capito più cose oggi con un’audizione sua che con 18 di Tajani", ha invece ironizzato il dem Enzo Amendola.