Ceuta, migranti assaltano negozi e case: guerriglia con i residenti

Situazione fuori controllo e residenti infuriati con i migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco presa d'assalto nella giornata di ieri, giovedì 30 luglio. Si stima siano arrivate circa 49mila persone nelle ultime 24 ore, alcuni a nuoto, via mare, e altri via terra. Una situazione critica che ha spinto il governo di Pedro Sanchez a mobilitare l'esercito per garantire la sicurezza nel territorio. Non una bella notizia per gli abitanti della città autonoma, che si sono ritrovati all'improvviso nel caos più totale: decine di marocchini hanno assaltato negozi di alimentari e saccheggiato per le strade. Qualcuno si sarebbe addirittura introdotto con la forza nelle case private, cercando di occupare abusivamente le abitazioni altrui. A tutto ciò, poi, si aggiungono centri di accoglienza già al collasso.

"Ci sentiamo abbandonati, senza protezione - dicono i residenti di Ceuta -. Migliaia di migranti sono in strada e vagano senza sapere dove andare". In molti negli ultimi giorni sono scesi in piazza per un presidio contro questa crisi. "Siamo preoccupati per noi, ma anche per loro, molti arrivano feriti per le traversate a nuoto", raccontano. Alcuni migranti avrebbero denunciato maltrattamenti da parte degli abitanti di alcuni quartieri che avrebbero tirato sassi contro di loro, minacciandoli con armi.

Anche per questo adesso il flusso di persone sembra essersi invertito: migliaia di persone sono visibili sulla spiaggia marocchina, dirette verso casa. Al momento, sono molte di più le persone che partono rispetto a quelle che entrano. Di fronte alla grande nave della guardia civil, la Duque de Ahumada, arrivata a Ceuta nelle prime ore di questa mattina, si possono vedere gommoni e motovedette marocchine entrare nelle acque spagnole per soccorrere i bagnanti e riportarli in Marocco.