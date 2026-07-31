Ceuta, il gioco sporco della polizia del Marocco: ecco cosa sta emergendo

Anche se non è ancora chiaro cosa abbia spinto all'ultimo afflusso di persone a Ceuta "diversi migranti hanno dichiarato al New York Times di essere stati incoraggiati ad attraversare il confine con Ceuta dalle autorità marocchine". Lo scrive il media americano in un resoconto sulla crisi migratoria nella enclave spagnola in Marocco rimarcando che il premier Pedro Sánchez "ha affermato che le autorità marocchine si sono dette disponibili ad aiutare i migranti a rimpatriare". Il Nyt ricorda che per diversi analisti il Marocco potrebbe essere rimasto contrariato dai recenti tentativi della Spagna di rafforzare i legami con l'Algeria.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez la scorsa settimana ha firmato intese con Algeri per aumentare le importazioni di gas algerino in Spagna. Il Nyt ricorda come la Spagna desideri "mantenere buoni rapporti con il Marocco, in parte per continuare la cooperazione nel contrastare gli arrivi di migranti". Dopo gli sconfinamenti di massa del 2021, nel pieno di una crisi tra Spagna e Marocco scatenata dall'accoglienza in un ospedale spagnolo di uno dei leader Sahrawi del Fronte Polisario (rivale del Marocco nella questione del Sahara Occidentale) funzionari del governo spagnolo "affermarono che il Marocco considerava i migranti come una sorta di merce di scambio, sfruttando il controllo sui loro movimenti attraverso il confine per ottenere vantaggi finanziari e politici dalla Spagna".