Perù, precipita aereo turistico: 13 morti, sette italiani. In un video il velivolo fuori controllo

Tredici persone, di cui 7 sono italiane, sono morte nell'incidente che ha coinvolto un piccolo aereo da turismo precipitato nella provincia di Nasca, nella regione di Ica, nel sud del Perù. Lo riferisce El Comercio citando fonti della polizia, secondo cui il velivolo stava effettuando un sorvolo turistico e si apprestava a intraprendere il viaggio di ritorno. L’aereo trasportava 11 turisti e due membri dell’equipaggio, il pilota e il copilota. Dopo l’impatto con il suolo, il velivolo ha preso rapidamente fuoco, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di soccorso.

L'aereo è precipitato intorno alle 13, ora locale. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati sopravvissuti a causa della violenza dell’impatto e del successivo incendio del velivolo. La Commissione per le Indagini sugli Incidenti Aerei ha iniziato la raccolta delle prove tecniche sul luogo dello schianto. L’obiettivo dell’indagine, riferisce El Comercio, è stabilire se si sia verificato un guasto meccanico nei sistemi dell’aeromobile o se abbiano influito fattori esterni sulla caduta. In diversi video sui social si vede il velivolo fuori controllo. L’area rimane presidiata dalla polizia per proteggere i componenti del velivolo sparsi sul terreno. L’impatto è avvenuto precisamente in un terreno agricolo della zona di Pueblo Viejo, situato a breve distanza dall’aerodromo María Reiche. La struttura dell’aeromobile è andata completamente distrutta e i resti sono finiti sparsi tra i campi coltivati circostanti. La Procura ha disposto il trasferimento delle vittime all’obitorio di Ica per le autopsie. Incidenti simili si sono già verificati nella regione. Nel 2022, in uno schianto aereo sono morte sette persone, tra cui due cileni e tre olandesi. Nell'ottobre del 2010, quattro turisti britannici e due membri dell'equipaggio peruviani sono deceduti quando un aereo della AirNasca si è schiantato dopo aver sorvolato le linee di confine.

Le sette vittime italiane dell'incidente aereo in Perù facevano parte di due famiglie. Sono: Elena Sala (58 anni); Matteo Gianturco (24 anni); Lorenzo Angelucci (24 anni); Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni); Paolo Gianturco (59 anni); Pietro Gianturco (18 anni).