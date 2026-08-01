Pedro Sanchez in vacanza a Lanzarote: il video che scatena la bufera

Pedro Sanchez non smette mai di stupire. E con la Spagna alle prese con l'emergenza migranti a Ceuta, ecco che il premier spagnolo ha deciso di condividere su Spotify "la colonna sonora della sua estate" mentre la Spagna è sotto i riflettori internazionali a causa della grave crisi migratoria di Ceuta. "Quest'estate ho preparato una playlist con alcune delle canzoni che ho ascoltato di più. È piuttosto eclettica", ha dichiarato con tono allegro in un video sui social, scatenando le polemiche di molti utenti.