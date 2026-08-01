Pedro Sanchez in vacanza a Lanzarote: il video che scatena la bufera

Pedro Sanchez non smette mai di stupire. E con la Spagna alle prese con l'emergenza migranti a Ceuta, ecco che il premier spagnolo ha deciso di condividere su Spotify "la colonna sonora della sua estate" mentre la Spagna è sotto i riflettori internazionali a causa della grave crisi migratoria di Ceuta. "Quest'estate ho preparato una playlist con alcune delle canzoni che ho ascoltato di più. È piuttosto eclettica", ha dichiarato con tono allegro in un video sui social, scatenando le polemiche di molti utenti.
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Secondo i media spagnoli il premier è già atterrato all'aeroporto di Lanzarote, nelle Canarie, per trascorrere le vacanze estive con la moglie, Begona Gómez. Entrambi dovrebbero restare sull'isola fino al 24 agosto.
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"Il primo ministro spagnolo posta un video per dire a tutti che in questo momento si trova in vacanza a Lanzarote e che ha una playlist musicale da consigliare per l'estate. Francamente mi sembra una roba surreale. Nelle stesse ore, il gruppo dei Conservatori europei ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria del Parlamento Europeo per occuparci di quanto sta accadendo a Ceuta. Stesso problema, approcci differenti. Non posso esimermi dal domandare ad Elly Schlein se davvero ritiene sia Sanchez il leader europeo a cui ispirarsi", tuona l'Europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, co-presiedente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.