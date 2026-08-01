Ceuta, residente piange: "Ho paura, tremo". E intanto i migranti alle spalle ridono

Un video che sta facendo discutere e non poco quello girato da Antena 3. I fatti documentati sono quelli di Ceuta, commentati da una residente: "Ci sentiamo completamente abbandonati. La città è paralizzata e della sicurezza non c'è traccia", ha dichiarato Rocío Gil in lacrime. Sempre lei ha spiegato che molte attività commerciali rimangono chiuse e che alcuni supermercati avrebbero smesso di aprire per paura di subire rapine. E ancora, nella struttura in cui lavora, "circa 200 persone avrebbero fatto irruzione durante la notte per rubare vari oggetti".

"Se voi foste qui, lascereste i vostri figli e le vostre figlie in giro? No, è pericoloso", è stata la sua domanda retorica. Insomma, Rocío non ha nascosto di avere "paura, tremo e ho voglia di piangere. Hanno iniziato da Ceuta, ma domani potrebbe essere altrove. Ci stanno invadendo". Sullo sfondo, però, i migranti se la ridono.

Intanto l'Irlanda, in qualità di paese che detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea, convocherà per la giornata di martedì una riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni dell'Ue, per discutere degli sviluppi a Ceuta. Lo ha reso noto su X il premier irlandese Micheal Martin. "Rimaniamo in stretto contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione", ha affermato.