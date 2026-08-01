Pedro Sanchez senza vergogna, quando diceva: "Ci servono più immigrati"

«La Spagna ha bisogno dell’immigrazione per svilupparsi e prosperare. Il nostro sviluppo economico dipende dal contributo che gli immigrati danno alla nostra economia». A dirlo, durante un intervento in Parlamento, era il premier spagnolo Pedro Sanchez nel 2024. Beh, accontentato: in poche ore 50mila immigrati irregolari hanno invaso Ceuta. E, stando a quanto dichiarato da Sanchez nel corso degli anni, non è da escludere che abbia quasi festeggiato.

Per il leader socialista, «gli immigrati svolgono professioni invisibili. Senza di loro settori come agricoltura, edilizia e ospitalità collasserebbero». Insomma, tutta manodopera a basso costo. Alla faccia dell’integrazione. Pochi mesi fa, durante la presentazione del piano di “integrazione e cittadinanza”, Sanchez aveva rispolverato un vecchio mantra della sinistra: i migranti ci pagheranno le pensioni. «In un Paese che invecchia, l’immigrazione contribuisce a soddisfare il fabbisogno di manodopera, sostiene lo stato sociale e mantiene vive molte regioni».