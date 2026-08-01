Amanda Knox trasforma l'omicidio di Meredith in una stand-up comedy: "Lei apprezzerebbe"

Il delitto di Perugia diventa uno spettacolo di stand-up comedy. Dal 7 al 17 agosto Amanda Knox si esibirà al Fringe Festival di Edimburgo. Lo show si chiama Cartwheel (capriola, in inglese) e racconterà in modo satirico l'iter processuale che ha dovuto affrontare, dalla condanna alla soluzione definitiva nel processo per l'omicidio dell'amica Meredith Kercher. Il titolo dello spettacolo è legato alle indiscrezioni di stampa secondo cui Knox avrebbe fatto delle capriole nella questura dopo la morte della sua amica - a un giornalista avrebbe poi dichiarato: “Non ho mai fatto una capriola. Ho fatto la spaccata".

Ma Knox non è d'accordo: "Meredith era una ragazza molto intelligente e raffinata, ma era anche divertente e giocherellona. Ascoltavamo musica insieme e uscivamo a ballare. Le piaceva divertirsi". Secondo l'americana, la sua amica "apprezzerebbe questo mio spettacolo comico, perché affronta il significato dell'essere una giovane donna ed è sincero. Credo che Meredith lo troverebbe proprio divertente!". Nel 2017 la Knox è stata assolta per non aver commesso il fatto. Il giudice ha parlato di mancanza di prove certe e la presenza di numerosi errori nelle indagini, e ponendo così fine al caso giudiziario. Il giudice rilevò in particolare l'assenza di tracce dei due imputati. Amanda e Raffaele Sollecito, nella stanza dell'omicidio.