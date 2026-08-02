Perù, aereo precipitato: la maledizione e l'enigma delle linee di Nazca

L'Unesco spiega che "queste linee, incise sulla superficie del terreno tra il 500 a.C. e il 500 d.C., rappresentano uno dei maggiori enigmi dell'archeologia per la loro quantità, natura, estensione e continuità. I geoglifi raffigurano creature viventi, piante stilizzate ed esseri immaginari, oltre a figure geometriche lunghe diversi chilometri. Si ritiene che avessero funzioni astronomiche rituali".

Una maledizione aleggia sulle linee di Nazca, là dove nella giornata di sabato 1 agosto un aereo con sette italiani a bordo è precipitato. Riconosciute patrimonio dall'Unesco dal 1994 le linee di Nazca sono situate nell'arida pianura costiera peruviana, a circa 400 km a sud di Lima.

Tredici persone, di cui 7 sono italiane, sono morte nell'incidente che ha coinvolto un piccolo aereo da turismo prec...

Per questo ogni anno i turisti non mancano. Le stime vedono sorvolare la zona tra 80.000 e 100.00 persone l'anno. Ma c'è anche una maledizione legata a questo luogo così affascinante. In precedenza si sono verificati altri incidenti, il più grave nel 2010, quando un aereo impiegato in un volo panoramico precipitò nel deserto poco dopo il decollo, provocando 7 morti. Nell'ottobre del 2010 quattro turisti britannici e due membri dell'equipaggio peruviani persero la vita quando un aereo di AirNasca si schiantò dopo aver sorvolato la stessa area. Aerodiana offre voli di durata compresa tra 30 minuti e un'ora.