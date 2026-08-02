Aereo precipitato in Perù, ecco chi sono le sette vittime italiane

Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni) e gli spagnoli Alfredo Aviles Muñoyerro (52 anni) e Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 anni) e due membri dell'equipaggio peruviani: Americo Alejandro Salazar Cuellar e il copilota come Irenka Del Carpio Guanilo.

Sono stati identificati i sette turisti italiani morti insieme ad altre sei persone nello schianto di un aereo turistico precipitato sabato nel sud del Perù. Secondo la radio locale Rpp, che ha ottenuto la lista dei passeggeri, si tratta di Elena Sala (58 anni), Matteo Gianturco (24 anni), Lorenzo Angelucci (24 anni), Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni), Paolo Gianturco (59 anni) e Pietro Gianturco (18 anni).

L'aereo è precipitato intorno alle 13, ora locale. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati sopravvissuti a causa della violenza dell’impatto e del successivo incendio del velivolo. La Commissione per le Indagini sugli Incidenti Aerei ha iniziato la raccolta delle prove tecniche sul luogo dello schianto. L’obiettivo dell’indagine, riferisce El Comercio, è stabilire se si sia verificato un guasto meccanico nei sistemi dell’aeromobile o se abbiano influito fattori esterni sulla caduta. L’impatto è avvenuto precisamente in un terreno agricolo della zona di Pueblo Viejo, situato a breve distanza dall’aerodromo María Reiche. La struttura dell’aeromobile è andata completamente distrutta e i resti sono finiti sparsi tra i campi coltivati circostanti.