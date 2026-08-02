Ceuta, cantine e auto: il giallo dei 3mila migranti: cosa sta succedendo

I residenti Ceuta preparano le barricate. "Ci mancano di rispetto, rubano, sono persino entrati nel mio appartamento per vedere se potevano prendere dei vestiti", dice uno di loro che nei giorni scorsi è stato testimone di quanto andato in scena nell'exclave spagnola. Nonostante le autorità di Madrid riferiscano che quasi tutti i migranti hanno lasciato, accompagnati dalle forze di sicurezza, Ceuta, per le strade la realtà è un'altra.

Pedro Sanchez in vacanza a Lanzarote: il video che scatena la bufera Pedro Sanchez non smette mai di stupire. E con la Spagna alle prese con l'emergenza migranti a Ceuta, ecco che il pr...

Come riportato da La Stampa, non sono poco coloro che - per fuggire alla Guardia Civil - si nascondono sotto le automobili, nelle case in costruzione, in qualsiasi posto protetto. Le autorità, infatti, li cercano ovunque: c'è chi dice che si nascondano a bordo di imbarcazioni di fortuna, nei boschi sulle colline. Non a caso gli abitanti si sono organizzati in ogni quartiere e hanno eretto delle recinzioni per impedire il loro ingresso. L'obiettivo? "Proteggere i quartieri dall'insicurezza".

Ceuta, il delirio di Barbie Gaza: "Migranti usati da Israele per far vincere la destra" Rieccola. Per Hanan Alcade, influencer spagnola della Flotilla, dietro gli arrivi in massa a Ceuta c’è il g...