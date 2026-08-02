Ceuta, cantine e auto: il giallo dei 3mila migranti: cosa sta succedendo

I residenti Ceuta preparano le barricate. "Ci mancano di rispetto, rubano, sono persino entrati nel mio appartamento per vedere se potevano prendere dei vestiti", dice uno di loro che nei giorni scorsi è stato testimone di quanto andato in scena nell'exclave spagnola. Nonostante le autorità di Madrid riferiscano che quasi tutti i migranti hanno lasciato, accompagnati dalle forze di sicurezza, Ceuta, per le strade la realtà è un'altra.
Pedro Sanchez in vacanza a Lanzarote: il video che scatena la buferaPedro Sanchez non smette mai di stupire. E con la Spagna alle prese con l'emergenza migranti a Ceuta, ecco che il pr...
Come riportato da La Stampa, non sono poco coloro che - per fuggire alla Guardia Civil - si nascondono sotto le automobili, nelle case in costruzione, in qualsiasi posto protetto. Le autorità, infatti, li cercano ovunque: c'è chi dice che si nascondano a bordo di imbarcazioni di fortuna, nei boschi sulle colline. Non a caso gli abitanti si sono organizzati in ogni quartiere e hanno eretto delle recinzioni per impedire il loro ingresso. L'obiettivo? "Proteggere i quartieri dall'insicurezza".
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Nel frattempo il Dipartimento di Stato Usa ha aggiornato l'avviso di viaggio per la Spagna elevando Ceuta al Livello 3, chiedendo di riconsiderare il viaggio a causa di disordini. L'arrivo massiccio e incontrollato di migranti dal Marocco a Ceuta può portare a situazioni di sicurezza imprevedibili e pericolose. La Spagna ha schierato l'esercito spagnolo, la polizia nazionale spagnola e la Guardia Civil a causa di questa grave situazione. Gli americani dovrebbero riconsiderare i viaggi nella zona visti i rischi per la loro sicurezza e incolumità. Lo scrive in un post su X il Dipartimento di Stato.