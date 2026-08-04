Ceuta, il ruolo di Fouad Ali El Hamma: l'amico d'infanzia del Re dietro l'invasione?

Tra i consiglieri di Muhammad VI, El Hamma è quello più ascoltato dal sovrano, tanto da essersi guadagnato l'appellativo di "viceré" . L'uomo è ai vertici dell'apparato di sicurezza nazionale marocchino - l'ente che ha preso la decisione di allentare i controlli alla frontiera -, ed è anche una delle figure centrali del Makhzen, l'istituzione di governo del Marocco composta dal re, dai consiglieri, dai capi militari, dai grandi proprietari terrieri e dai funzionari di alto livello.

C'è un uomo dietro l'invasione di migranti che ha colpito la città autonoma di Ceuta . Il suo nome è Fouad Ali El Hamma e il suo ruolo è quello di consigliare il re del Marocco Muhammad VI . A rivelarlo è Repubblica, citando la testata spagnola di giornalismo investigativo The Objective .

El Hamma conosce il re fin da quando era un bambino e frequentava il Collegio reale, una scuola all'interno del palazzo frequentata da aristocratici e borghesi. Da allora, i due non si sono mai separati. Prima di arrivare a essere "viceré", però, El Hamma ha ricoperto tanti altri ruoli di prestigio: nei primi anni del secolo è stato numero due del ministero degli Interni; nel 2008, poi, è stato tra coloro che hanno fondato il Pam, il Partito modernità e autenticità fedelissimo al monarca. Durante le Primavere arabe del 2011 venne considerato il principale responsabile dell'oppressione delle manifestazioni di piazza.

Insomma, di anno in anno El Hamma, ha acquisito sempre più potere fino a diventare, oggi, il braccio destro del re. Ma perché suggerire a Muhammad VI di togliere i controlli alla frontiera? Ebbene, El Hamma lo avrebbe fatto con l'intento di indebolire l'attuale premier marocchino Aziz Akhannouch - leader del partito Rni, rivale del Pam - in vista delle elezioni legislative previste a settembre. Questa è la versione fornita da The Objective.