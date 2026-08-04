Francesca Albanese, la sparata: "Perché Sanchez paga un prezzo altissimo"

"Il governo Sanchez sta pagando un prezzo altissimo per la sua integrità, come qualsiasi altra istituzione o persona che osi sfidare l'apartheid globale: Cpi, movimento di solidarietà con la Palestina, sistema dei diritti umani... Resta forte, Spagna. No Pasaràn!": Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, lo ha scritto in un post su X, schierandosi con il leader e premier socialista Pedro Sanchez sulla crisi di Ceuta, enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto dai migranti nei giorni scorsi.

L'invasione della città autonoma ha portato all'apertura di una riflessione sul tema migranti in tutta Europa. Uno dei primi Paesi a prendere posizione è stata l'Italia di Giorgia Meloni che, per la tutela dei propri cittadini, ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna, incrementando così i controlli alle frontiere. Una decisione che non ha certo fatto piacere a Sanchez, il quale ha poi inviato una lettera all'Ue criticando le posizioni di alcuni Paesi su Ceuta. Nel mirino anche e soprattutto l'Italia. Nella missiva indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier spagnolo ha manifestato "seria preoccupazione" per la "reazione" di alcuni Paesi europei e ha sollecitato una riunione in videoconferenza, da convocare con urgenza, per un confronto tra i ministri dell'Interno dei 27 Stati membri.