"Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile": turista italiano morto a Formentera

Un cittadino italiano è morto martedì 11 agosto a Formentera, dopo essere stato trovato in difficoltà nelle acque della spiaggia di Llevant. L’ipotesi principale è quella di un annegamento, ma le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. Al momento non è stata resa nota neppure l’identità della vittima.

A dare l’allarme è stato un altro bagnante, che ha visto l’uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo, senza riuscire a riportarlo a riva. È quindi intervenuto il bagnino in servizio sulla spiaggia, che ha raggiunto l’uomo e lo ha trascinato fuori dall’acqua.

Poco dopo sono arrivati gli operatori del servizio di salvataggio del Consell di Formentera, che hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza. Una volta sulla spiaggia, i soccorritori hanno praticato a lungo la rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato inutile. Il decesso è stato quindi constatato sul posto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Formentera, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a chiarire cosa sia successo prima che l’uomo finisse in difficoltà.

La vicenda è seguita anche dalle autorità consolari italiane. Il Consolato di Barcellona e la viceconsole onoraria italiana di Ibiza stanno collaborando con le autorità locali per identificare la vittima e raccogliere ulteriori elementi sulle circostanze della morte. Gli accertamenti sono ancora in corso.