Formentera, Luisa ammazzata di botte: arrestato un noto imprenditore

Una terribile vicenda. Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arstizio, titolare di un'agenzia di viaggi è in stato di fermo a Formentera con l'accusa di aver ucciso la sua compagna di 45 anni. La vittima, ritrovata senza vita domenica nel suo appartamento di Es Pujol, la località turistica di Formentera era Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra, in provincia di Cuneo. L'uomo è in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo.

Entrambi, sia la vittima che l'aggressore, erano residenti da anni a Formentera e risultavano iscritti all'Aire, il registro degli italiani all'estero, seppure in domicili diversi. Le cause del decesso di Luisa Asteggiano non sono ancora confermate, in quanto si attendono i risultati dell'esame autoptico, che sarà effettuato fra oggi e domani, informano le fonti officiali. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione. Il presunto omicida è già stato trasferito a Ibiza per comparire davanti al gip che dovrà eventualmente convalidare il fermo.