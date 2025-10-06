Formentera, Luisa ammazzata di botte: arrestato un noto imprenditore

Una terribile vicenda. Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arstizio, titolare di un'agenzia di viaggi è in stato di fermo a Formentera con l'accusa di aver ucciso la sua compagna di 45 anni. La vittima, ritrovata senza vita domenica nel suo appartamento di Es Pujol, la località turistica di Formentera era Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra, in provincia di Cuneo. L'uomo è in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo.
Entrambi, sia la vittima che l'aggressore, erano residenti da anni a Formentera e risultavano iscritti all'Aire, il registro degli italiani all'estero, seppure in domicili diversi. Le cause del decesso di Luisa Asteggiano non sono ancora confermate, in quanto si attendono i risultati dell'esame autoptico, che sarà effettuato fra oggi e domani, informano le fonti officiali. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione. Il presunto omicida è già stato trasferito a Ibiza per comparire davanti al gip che dovrà eventualmente convalidare il fermo.
Ma non è escluso che il caso possa essere trasferito al Tribunale competente per i reati di violenza di genere, trattandosi di un presunto femminicidio, segnalano le fonti. Le autorità del ministero spagnolo per l'Uguaglianza hanno, infatti, già inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere, che hanno per vittime donne, compiuti da partner o ex mariti, per i quali sono competenti tribunali specifici. Il consolato generale di Barcellona dal primo momento in cui è stato informato del ritrovamento del corpo della vittima si è messo in contatto con i familiari per l'assistenza del caso. In particolare con una sorella, un fratello e con l'ex marito di Luisa Asteggiano, padre del figlio di 15 anni, che conviveva con la madre a Formentera.