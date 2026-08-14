Uragano-Farage: vince e strapazza "Mister Spazzatura"

Nigel Farage ha riconquistato il seggio parlamentare di Clacton, nel sud-est dell'Inghilterra, rafforzando la sua posizione alla guida di Reform UK, il partito della destra radicale britannica. Farage ha ottenuto 22.239 voti, superando il principale sfidante, il candidato satirico Count Binface, Jonathan Harvey, fermatosi a 9.455 preferenze. La competizione si è svolta dopo il ritiro dei principali partiti politici, che hanno scelto di non partecipare alla consultazione.

Il leader di Reform UK ha però deciso di non assistere personalmente allo spoglio. La scelta è arrivata dopo un avvertimento della polizia relativo a un presunto piano per sabotare l'esito delle elezioni. Farage ha spiegato di non voler salire sul palco per festeggiare una vittoria e rischiare poi di essere "sminuito e umiliato".

Il risultato rappresenta un importante successo politico dopo il calo di consensi registrato da Reform UK negli ultimi mesi. Sulla popolarità del partito hanno pesato anche le accuse rivolte a Farage sulla gestione dei finanziamenti. Il politico è infatti sotto inchiesta per non aver dichiarato una donazione personale di 5 milioni di sterline ricevuta da un miliardario del settore delle criptovalute.

Farage ha confermato di aver ricevuto il denaro, sostenendo però che si trattasse di un regalo personale e quindi di non aver commesso irregolarità. La sua vittoria non chiude comunque la vicenda. L'indagine parlamentare dovrebbe proseguire e, se venisse accertata una violazione delle regole, Farage rischierebbe una sospensione e una nuova elezione nel collegio, questa volta con il possibile ritorno in campo dei principali partiti.