Mamma e figlia di Pedro aggrediscono una cronista. La fiesta vip dei ministri

È il governo Sánchez o un film di Almodóvar? “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”: la madre e la figliadel premier se la prendono con una giornalista di Ok Diario rea di aver pubblicato le foto della “famiglia irreale” spagnola che si gode le vacanze alla residenza reale, quella sì, di La Mareta mentre a Ceuta si consuma la più grave crisi migratoria della storia del Paese. «Non pensi di avere un lavoro piuttosto patetico, ragazza?», ha chiesto ringhiosa Ainhoa Sánchez Gómez, la figlia appena laureata in psicologia a Bristol, che si è casualmente imbattuta nella giornalista all’entrata dell’hotel dove i Sanchez alloggiano. Magdaléna Pérez-Castejón, la madre del premier, senza dire una parola ha iniziato a filmare la cronista la quale, a sua volta, ha estratto lo smartphone per fare lo stesso.

Immaginatevi la scena, Ainhoa e Carlota, la tensione alle stelle, gli sguardi assassini e quei due cellulari che si fronteggiano, come in una sfida all’Ok Diario. La tensione viene spezzata dalla presenza delle guardie del corpo, due delle 40 inviate dal ministro dell’Interno Gránde-Marlaska, che attendono, senza intervenire, le donne infuriate e aiutano l’anziano padre di Sánchez a salire sull’auto. Ma è rimasta spessa nell’aria e soprattutto se la sono portata dentro l’auto le due donne che non perdoneranno mai a quella giornalista di aver potuto semplicemente documentare ciò che è apparso quantomeno inopportuno al mondo intero, quel viaggio di piacere mentre il Paese veniva invaso da 80mila marocchini e 80 di loro morivano in mare durante la traversata. Senza contare il codazzo principesco dei 40 agenti pagati dallo Stato.