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San Diego, prende a calci un leone marino: per il 18enne finisce in disgrazia

lunedì 17 agosto 2026
San Diego, prende a calci un leone marino: per il 18enne finisce in disgrazia

2' di lettura

Un'aggressione folle, una scena agghiacciante, un video virale: un ragazzo americano di 18 anni, di nome Tyler Muehl, si è reso protagonista di una deprecabile bravata prendendo a calci un innocuo, inerme leone marino a La Jolla, quartiere di San Diego in California dove questi animali marini sono numerosi e pacifici. 

Il 18enne si è fatto riprendere dagli amici mentre con fare aggressivo si avvicina a bracci alzate al leone marino, riferendosi a se stesso con il nome di un combattente della Ultimate Fighting Championship (UFC), l'ex campione dei pesi piuma Max Holloway. Quindi ha iniziato a scalciare il leone marino sul muso e sul corpo, provocando la fuga dell'animale che si trovava placidamente seduto su un muretto. 

Ora Muehl, che si è dichiarato colpevole di fronte alle autorità federali, rischia una condanna che prevederebbe fino a un anno di carcere e una multa di ben 100.000 dollari. Il 18enne ha infatti violato il Marine Mammal Protection Act, che vieta di molestare la fauna selvatica.

L'agguato è avvenuto a La Jolla Cove, nei pressi dell'Ellen Browning Scripps Park, la notte del 22 luglio 2026. Secondo quanto ammesso dallo stesso Tyler, due calci hanno raggiunto il muso dell'animale, facendolo "impennare, sobbalzare e indietreggiare immediatamente". Non pago, Muehl ha inseguito il leone marino e lo ha colpito ancora due volte fino a obbligare l'animale a scappare nella vicina spiaggia.

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